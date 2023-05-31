CRETA

Oyun motoru geliştirme, yayıncılık, pazarlama ve blok zinciri teknolojisi alanlarında dünya çapında uzmanlar tarafından kurulan ve geliştirilen Creta, en yaratıcı ve yenilikçi blok zinciri platformu olmayı garanti etmektedir. CRETA, içerik oluşturma, oyun, işlem, iletişim vb. tüm hizmetlerin keyfini çıkarmanız için tasarlanmış, gerçeklikle iç içe geçmiş döngüsel bir dünya sunar. Oyuncular ve yaratıcılar aynı konumda olan ve kendi evrenlerini yaratabilecekleri tek bir ortak dünyada toplanırlar.

Kripto AdıCRETA

SıralamaNo.1455

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz1,466,307,454

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1466%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.382079672694401,2023-05-31

En Düşük Fiyat0.002530519405961538,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaOyun motoru geliştirme, yayıncılık, pazarlama ve blok zinciri teknolojisi alanlarında dünya çapında uzmanlar tarafından kurulan ve geliştirilen Creta, en yaratıcı ve yenilikçi blok zinciri platformu olmayı garanti etmektedir. CRETA, içerik oluşturma, oyun, işlem, iletişim vb. tüm hizmetlerin keyfini çıkarmanız için tasarlanmış, gerçeklikle iç içe geçmiş döngüsel bir dünya sunar. Oyuncular ve yaratıcılar aynı konumda olan ve kendi evrenlerini yaratabilecekleri tek bir ortak dünyada toplanırlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.