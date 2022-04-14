CROSS

CROSS, Web3 oyunları için özel olarak tasarlanmış bir Katman 1 blok zinciridir. İş modeli, zincir üzerinde oynanan oyunlar için tam yığın altyapı sağlamak ve gaz ücretleri, DEX alım satımı, NFT işlemleri ve geliştirici araçları yoluyla değer elde etmeye odaklanmaktadır. Projenin vizyonu, Web2 ölçeğindeki oyunları Web3 sahipliği ve token ekonomileriyle birleştiren, ölçeklenebilir, performans odaklı bir ekosistem oluşturmaktır.

Kripto AdıCROSS

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Piyasa Değeri$0.00

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaCROSS, Web3 oyunları için özel olarak tasarlanmış bir Katman 1 blok zinciridir. İş modeli, zincir üzerinde oynanan oyunlar için tam yığın altyapı sağlamak ve gaz ücretleri, DEX alım satımı, NFT işlemleri ve geliştirici araçları yoluyla değer elde etmeye odaklanmaktadır. Projenin vizyonu, Web2 ölçeğindeki oyunları Web3 sahipliği ve token ekonomileriyle birleştiren, ölçeklenebilir, performans odaklı bir ekosistem oluşturmaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.