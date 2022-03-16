CULTDAO

CULT, CULT DAO'nun alınıp satılabilir likitide tokenidir. CULT ile işlem yapmak, merkeziyetsiz teknolojilere yapılan yatırımları finanse etmek için DAO hazinesini yavaşça besleyerek protokole katkıda bulunacaktır. Bu getiriler, tüm CULT işlemlerinde %0,4 kesinti yapılarak elde edilir.

Kripto AdıCULTDAO

SıralamaNo.1119

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz4,318,690,730,920

Maksimum Arz6,666,666,666,666

Toplam Arz4,957,113,505,372

Dolaşım Oranı0.6478%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00007365994530623,2022-04-02

En Düşük Fiyat0.000000148125207036,2022-03-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.