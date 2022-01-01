CVX

Convex, Curve.fi likidite sağlayıcılarının, CRV'yi kendilerini kilitlemeden işlem ücretleri kazanmalarına ve artırılmış CRV talep etmelerine olanak tanır. Likidite sağlayıcıları, minimum çabayla artırılmış CRV ve likidite madenciliği ödülleri alabilir.

Kripto AdıCVX

SıralamaNo.161

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)8,93%

Dolaşımdaki Arz99 131 847,85575867

Maksimum Arz0

Toplam Arz99 945 260,171549

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği62.68817812800717,2022-01-01

En Düşük Fiyat0.7401543600879215,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

