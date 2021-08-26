DAG

Constellation (DAG), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. DAG protokolü ve özel durum kanallarıyla Constellation, veri kaynaklarının dağıtılmış defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.

Kripto AdıDAG

SıralamaNo.503

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz2,873,448,318

Maksimum Arz0

Toplam Arz3,003,804,388

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.46243835,2021-08-26

En Düşük Fiyat0.000896775299386,2019-03-21

Herkese Açık Blok ZinciriDAG

HakkındaConstellation (DAG), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. DAG protokolü ve özel durum kanallarıyla Constellation, veri kaynaklarının dağıtılmış defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
DAG/USDT
Constellation
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DAG)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DAG/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DAG)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...