DAG

Constellation (DAG), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. DAG protokolü ve özel durum kanallarıyla Constellation, veri kaynaklarının dağıtılmış defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.

Kripto AdıDAG

SıralamaNo.503

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz2,873,448,318

Maksimum Arz0

Toplam Arz3,003,804,388

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.46243835,2021-08-26

En Düşük Fiyat0.000896775299386,2019-03-21

Herkese Açık Blok ZinciriDAG

HakkındaConstellation (DAG), teorik olarak sonsuz ölçeklenebilirlik yeteneğine sahip olan bir fikir birliğine ulaşmak için yönlendirilmiş bir döngüsel olmayan grafik mimarisi kullanan bir protokoldür. DAG protokolü ve özel durum kanallarıyla Constellation, veri kaynaklarının dağıtılmış defter teknolojisine (DLT) entegre edilmesine izin vererek akıllı sözleşmelerin gelişimini yönlendiriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.