DAI

Dai, merkezi olmayan finansın (DeFi) altyapısı olan MakerDAO tarafından geliştirilen ve yönetilen Ethereum'daki en büyük merkezi olmayan sabit paradır. Dai, zincirdeki varlıkların tam ipoteğiyle verilir ve 1:1 ABD doları, 1Dai=1 ABD doları ile sabitlenir. Bireyler ve işletmeler, Dai'yi takas ederek veya ipotek yoluyla Dai'yi ödünç alarak güvenli liman varlıkları ve likidite elde edebilirler. Dai halihazırda ipotek kredilerinde, marj işlemlerinde, uluslararası transferlerde ve tedarik zinciri finansmanında uygulanmıştır.

Kripto AdıDAI

SıralamaNo.23

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0017%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.65%

Dolaşımdaki Arz5,365,382,702.664872

Maksimum Arz∞

Toplam Arz5,365,382,702.664872

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat1 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği3.668397883943107,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.8970032280541823,2023-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

