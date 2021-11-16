DAI

Dai, merkezi olmayan finansın (DeFi) altyapısı olan MakerDAO tarafından geliştirilen ve yönetilen Ethereum'daki en büyük merkezi olmayan sabit paradır. Dai, zincirdeki varlıkların tam ipoteğiyle verilir ve 1:1 ABD doları, 1Dai=1 ABD doları ile sabitlenir. Bireyler ve işletmeler, Dai'yi takas ederek veya ipotek yoluyla Dai'yi ödünç alarak güvenli liman varlıkları ve likidite elde edebilirler. Dai halihazırda ipotek kredilerinde, marj işlemlerinde, uluslararası transferlerde ve tedarik zinciri finansmanında uygulanmıştır.

Kripto AdıDAI

SıralamaNo.23

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0017%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.65%

Dolaşımdaki Arz5,365,382,702.664872

Maksimum Arz

Toplam Arz5,365,382,702.664872

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat1 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği3.668397883943107,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.8970032280541823,2023-03-11

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaDai, merkezi olmayan finansın (DeFi) altyapısı olan MakerDAO tarafından geliştirilen ve yönetilen Ethereum'daki en büyük merkezi olmayan sabit paradır. Dai, zincirdeki varlıkların tam ipoteğiyle verilir ve 1:1 ABD doları, 1Dai=1 ABD doları ile sabitlenir. Bireyler ve işletmeler, Dai'yi takas ederek veya ipotek yoluyla Dai'yi ödünç alarak güvenli liman varlıkları ve likidite elde edebilirler. Dai halihazırda ipotek kredilerinde, marj işlemlerinde, uluslararası transferlerde ve tedarik zinciri finansmanında uygulanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
DAI/USDT
DAI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
DAI/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (DAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...