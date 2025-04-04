DARK

DARK, @edgarpavlovsky (@mtndao'nun kurucusu) tarafından yönetilen bir AI x GameFi x Infrastructure projesidir. Bir meme coinden daha fazlasıdır. Gerçek yapay zeka uygulamalarının öncüsüdür. Ekip, yalnızca yapay zekaların savaştığı bir oyun evreni olan DARK Games'i piyasaya sürdü. İnsanlar sadece oyun oynamıyor, sonuçlar üzerine bahis yapıyor, yapay zekalara sponsor oluyor ve stratejiler tasarlıyorlar. Yapay zeka bir kez olsun spot ışıklarını üzerine çekiyor.

Kripto AdıDARK

SıralamaNo.1748

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.40%

Dolaşımdaki Arz999,957,849

Maksimum Arz999,957,849

Toplam Arz999,957,849

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04589553295161265,2025-04-23

En Düşük Fiyat0.000145316304579589,2025-04-04

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

