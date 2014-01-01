DASH

Dash (DASH) dijital bir para birimidir. Onun yardımıyla, dünyanın herhangi bir yerindeki herkes, herhangi bir zamanda, düşük ücretlerle ve merkezi bir otoriteye güvenmeden işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilir. Dash, merkezi olmayan bir eşler arası ağa dayanır ve güvenli, kullanıcı dostu ve eşiksiz bir ödeme yöntemi sağlayan güçlü kriptografi ile garanti edilir. Dash, çevrimiçi işlemler ve günlük yaşam için taşınabilir, uygun fiyatlı, bölünebilir ve hızlı işlem dijital nakittir. Düşük işlem ücretleri ve yüksek işlem hızları sayesinde Dash, nakit ve kredi kartlarına pratik bir alternatif olarak dünya çapında kullanılmaktadır. Bununla da kalmıyor, uluslararası para transferleri için de çözümler sunuyor. Dash, özellikle geleneksel ödeme sistemlerinin giriş için teknik engellere sahip olduğu veya hiperenflasyonun mevcut para birimlerinin faydasını yok ettiği bölgelerde popülerdir.

Kripto AdıDASH

SıralamaNo.72

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.614,91%

Dolaşımdaki Arz12.500.468,25162473

Maksimum Arz18.900.000

Toplam Arz12.500.468,25162473

Dolaşım Oranı0.6614%

Arz Tarihi2014-01-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0,2138 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği1642.219970703125,2017-12-20

En Düşük Fiyat0.21389900147914886,2014-02-14

Herkese Açık Blok ZinciriDASH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.