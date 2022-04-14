DCT

Roboton, DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA tarafından sunulan, kullanıcılara dokunarak kazanma, PVP oyun ve diğer kazanç özellikleri sunan hibrit bir meme miniapp'dir. Ton ekosisteminden yüz binlerce kullanıcıya ulaşan proje, Tron ekosistemine geçerek daha da büyümeyi hedeflemektedir.

Kripto AdıDCT

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

HakkındaRoboton, DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA tarafından sunulan, kullanıcılara dokunarak kazanma, PVP oyun ve diğer kazanç özellikleri sunan hibrit bir meme miniapp'dir. Ton ekosisteminden yüz binlerce kullanıcıya ulaşan proje, Tron ekosistemine geçerek daha da büyümeyi hedeflemektedir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.