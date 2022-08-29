DC

Dogechain, NFT'ler, oyunlar ve DeFi gibi kripto uygulamalarını $Dogecoin topluluğuna getirmek için $Dogecoin'i güçlendiriyor. Ne yazık ki, $Dogecoin bu uygulamaların hiçbirini (veya diğer dApp'leri) destekleyememekte. Dogechain bunu düzeltmeyi hedefliyor. Dogechain ile Dogecoin sahipleri sadece ellerinde tutmaktan daha fazlasını yapabilir ve Dogecoin yükselmesini bekleyebilir!

Kripto AdıDC

SıralamaNo.2192

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz75 420 283 926,58339

Maksimum Arz200 000 000 000

Toplam Arz169 576 384 737,7423

Dolaşım Oranı0.3771%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.004501279849169058,2022-08-29

En Düşük Fiyat0.000009124187302252,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriDOGECHAIN

HakkındaDogechain, NFT'ler, oyunlar ve DeFi gibi kripto uygulamalarını $Dogecoin topluluğuna getirmek için $Dogecoin'i güçlendiriyor. Ne yazık ki, $Dogecoin bu uygulamaların hiçbirini (veya diğer dApp'leri) destekleyememekte. Dogechain bunu düzeltmeyi hedefliyor. Dogechain ile Dogecoin sahipleri sadece ellerinde tutmaktan daha fazlasını yapabilir ve Dogecoin yükselmesini bekleyebilir!

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

Borsa
ELIZAOS Etkinliği
