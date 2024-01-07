DEGEN

Degen (DEGENBASE), Farcaster Degen kanalındaki katılımcılar için bir ödül jetonu olarak başladı. Bir meme coin olarak başlayan bu coin şimdi geliştiriciler, kripto içerik üreticileri ve tutkunlarından oluşan önemli bir takipçi kitlesine sahiptir.

Kripto AdıDEGEN

SıralamaNo.645

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz21,604,223,463.841698

Maksimum Arz36,963,632,968.517365

Toplam Arz36,960,002,958.517365

Dolaşım Oranı0.5844%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06943421122899052,2024-02-24

En Düşük Fiyat0.000000811763929504,2024-01-07

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

