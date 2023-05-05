DERP

DERPcoin, blok zinciri teknolojisinin güvenlik ve şeffaflığından yararlanırken internet kültürünün en tuhaf ve en saçma yönlerini kutlayan bir kripto para birimidir. DERPcoin'in amacı, yaratıcılığı ve mizahı ödüllendiren topluluk odaklı, merkeziyetsiz bir para birimi yaratmaktır.

Kripto AdıDERP

SıralamaNo.7438

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz690,000,000,000

Toplam Arz690,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000009355161487443,2024-03-11

En Düşük Fiyat0.00000001985848212,2023-05-05

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

