DINGO

Kripto AdıDINGO

SıralamaNo.1705

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz115,122,948,752

Maksimum Arz0

Toplam Arz115,122,948,752

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000207634769952253,2024-12-13

En Düşük Fiyat0.000003672458821212,2022-01-31

Herkese Açık Blok ZinciriDINGO

HakkındaDingocoin gerçek bir para birimidir ve topluluk odaklı bir projedir. Dingocoin, Nisan 2024'teki 3. yıldönümüne doğru bir milyon kullanıcıya yaklaşmaktadır. Merkeziyetsiz ödemelerin orijinal Satoshi vizyonunu kutsal tutan Dingocoin, zahmetsiz ödemeler için yapılmış bir kripto para birimidir. Vahşi Avustralya dingosuna dayalı olarak kesinlikle herkes için Dogecoin'in parodisi olarak oluşturulmuştur. İlk üç yılında Dingocoin, Flip (https://theflip.app/), benzersiz web cüzdanımız ve diğer cüzdanları kullanan yaklaşık 1 milyon benzersiz gözetim dışı mobil cüzdan kullanıcısı, 1.000 Dingocoin veya daha fazlasını kullanan 250.000'den fazla benzersiz kullanıcı, Discord, Telegram ve Twitter'da güçlü bir topluluk, önde gelen borsalar ve mobil ödeme uygulamaları da dahil olmak üzere bir ortaklar ekosistemi ve kriptoverse'deki en güvenli ve aktif blok zincirleri arasında kurulan Dingocoin Mainnet ile bir İş İspatı coin olarak başarıya ulaşmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.