DLB

Finansal işlemlerinizi basitleştirin ve yapay zekâ ile işinizi büyütün. Doğruluk, güvenilirlik, kişiselleştirilmiş hizmet, proaktif rehberlik ve yenilikçi çözümler için bizi tercih edin.

Kripto AdıDLB

SıralamaNo.3552

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz5 389 987 373

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.003024412360517025,2022-01-26

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFinansal işlemlerinizi basitleştirin ve yapay zekâ ile işinizi büyütün. Doğruluk, güvenilirlik, kişiselleştirilmiş hizmet, proaktif rehberlik ve yenilikçi çözümler için bizi tercih edin.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.