DMC

DeLorean Labs, ikonik DeLorean Motor Company'nin (DMC) resmi Web3 koludur ve ikonik bir geçmiş ile sınırsız bir geleceğin birleşimi olan yenilikçi teknolojilere ve dijital dünyaya odaklanmıştır. DeLorean, sektörün ilk zincir üstü araç rezervasyon, pazar yeri ve analiz sistemi olan DeLorean Protokolünü kullanarak dünyanın ilk tokenize elektrikli aracını tanıtarak inovasyon geleneğini sürdürüyor. Bu Protokol, tüketicilere arabaların dijital olarak satın alınabileceği, alım satımının yapılabileceği, kimlik doğrulamasının yapılabileceği ve daha önce hiç olmadığı kadar takip edilebileceği sorunsuz ve şeffaf bir ekosistem sağlamak için tasarlanmıştır. DeLorean, sektöre araç sahipliği, bakım, kullanım verileri ve sürüş istatistikleri hakkında doğrulanmış, değiştirilemez onaylar sağlayacaktır. Araç performans analizlerini eşsiz bir doğruluk ve güvenilirlikle takip etme yeteneği. DeLorean ekosisteminin merkezinde, kültürel önemi, kullanışlılığı ve ikonik bir Web2 markasının desteğini bir araya getiren bir token olan $DMC yer almaktadır.

Kripto AdıDMC

SıralamaNo.1111

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.35%

Dolaşımdaki Arz4,575,821,463.22

Maksimum Arz12,800,000,000

Toplam Arz12,800,000,000

Dolaşım Oranı0.3574%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.011717061970039477,2025-06-24

En Düşük Fiyat0.001148860974993341,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

