Department Of Government Efficiency (DOGE), hükümetin hesap verebilirliğine farkındalık ve mizah getiren bir meme coin topluluğudur.

Kripto AdıDOGEGOV

SıralamaNo.1461

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.13%

Dolaşımdaki Arz979,120,074.8700589

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz979,120,074.8700589

Dolaşım Oranı0.9791%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5154319803477029,2024-11-13

En Düşük Fiyat0.000028823847184381,2024-08-20

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaDepartment Of Government Efficiency (DOGE), hükümetin hesap verebilirliğine farkındalık ve mizah getiren bir meme coin topluluğudur.

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
