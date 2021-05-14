DOGGY

$DOGGY, Crypto Doggy #NFT ile takas yapmanıza izin veren coin'dir. Bu sevimli animasyonlu köpekler, öne çıkan sanatçılarımızdan biri tarafından tasarlandı ve bir gif formatına sahiptir.

Kripto AdıDOGGY

SıralamaNo.2574

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz2,250,595,564.23979

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz2,250,595,564.23979

Dolaşım Oranı0.4501%

Arz Tarihi2021-05-14 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09090379,2021-05-15

En Düşük Fiyat0.000138093231463697,2025-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

