DOGS görüntüsü, TON'un kurucusu Pavel Durov tarafından Telegram topluluğu için yaratılan ve kendine özgü ruhunu ve kültürünü somutlaştıran bir maskot olan Spotty'den esinlenmiştir. Projenin topluluk duyurusuna göre, bu coin sadece eğlence için tasarlanmamıştır. Tüm satış gelirleri, Spotty'nin hayırsever mirasını sürdürerek yetimhaneleri ve çocuk evlerini desteklemektedir.

Kripto AdıDOGS

SıralamaNo.715

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz516,750,000,000

Maksimum Arz550,000,000,000

Toplam Arz550,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9395%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001644096114028641,2024-08-28

En Düşük Fiyat0.000023851056598138,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Sektör

Sosyal Medya

