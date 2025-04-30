DONKEY

$DONKEY, “eşek” kültürü etrafında oluşturulmuş bir meme coindir. Mizahi bir şekilde “eşek” olarak anılan Binance kurucusu CZ ile olan ilişkisi nedeniyle sosyal medyada dikkat çekmiştir. Coin, eşeklerin hem Orta Doğu hem de küresel kültürlerdeki sembolik anlamını benimsemektedir.

Kripto AdıDONKEY

SıralamaNo.1485

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.07%

Dolaşımdaki Arz1,000,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07572362085950023,2025-08-25

En Düşük Fiyat0.000017148037481088,2025-04-30

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

