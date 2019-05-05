DOT

Polkadot, Polkadot'un ortak güvenlik şemsiyesi içinde birlikte hareket eden esnek, özerk ekonomiler için giriş engellerinin düşük olduğu bir platformdur. Polkadot, yalnızca blok zinciri teknolojisinde değil, aynı zamanda daha adil eşler arası dijital yargı yetkilerini sağlamaya yönelik bir devrimdir.

Kripto AdıDOT

SıralamaNo.29

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0012%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.61%

Dolaşımdaki Arz1,639,426,894.2584364

Maksimum Arz∞

Toplam Arz1,639,426,894.2584364

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-05-05 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği55.00497580824179,2021-11-04

En Düşük Fiyat1.4103944936460255,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriDOT

Sektör

Sosyal Medya

