DREAMS

Dreams Quest, Dreams Quest'in bir iştiraki olan Shakiti Studios tarafından geliştirilen açık dünya, aksiyon-macera, rol yapma mobil oyunu geliştiren çeşitlendirilmiş bir medya ve eğlence şirketidir.

Kripto AdıDREAMS

SıralamaNo.2731

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz1,564,101,228

Maksimum Arz4,000,000,000

Toplam Arz1,669,037,783

Dolaşım Oranı0.391%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.8855601077962427,2021-11-02

En Düşük Fiyat0,2021-11-02

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDreams Quest, Dreams Quest'in bir iştiraki olan Shakiti Studios tarafından geliştirilen açık dünya, aksiyon-macera, rol yapma mobil oyunu geliştiren çeşitlendirilmiş bir medya ve eğlence şirketidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.