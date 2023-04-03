DST

DAYSTARTER, günlük rutinleri oyunlaştırarak kişiselleştirilmiş astroloji tabanlı içerik sunan bir Web3 yaşam tarzı platformudur. Günlük alışkanlıklar ile dijital varlıklar arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanan DAYSTARTER, kullanıcıların mobil uygulamadaki etkileşimlerini puanlarla ödüllendirir. Bu puanlar, DAYSTARTER web portalı üzerinden $DST tokenlerine dönüştürülebilir.

Kripto AdıDST

SıralamaNo.3911

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği9.000678643817682,2023-04-03

En Düşük Fiyat0.000580213942630201,2023-06-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaDAYSTARTER, günlük rutinleri oyunlaştırarak kişiselleştirilmiş astroloji tabanlı içerik sunan bir Web3 yaşam tarzı platformudur. Günlük alışkanlıklar ile dijital varlıklar arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanan DAYSTARTER, kullanıcıların mobil uygulamadaki etkileşimlerini puanlarla ödüllendirir. Bu puanlar, DAYSTARTER web portalı üzerinden $DST tokenlerine dönüştürülebilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.