EARNM Sadakat Ekosistemi, tüm sosyoekonomik çevrelerden gelen Web2/Web3 katılımcılarının büyümek ve gelişmek için yeni ve değerli yollar bulmalarını sağlayan kazanç odaklı bir ekosistemdir. Akıllı telefonu EarnPhone'a dönüştüren $EARNM, kullanıcılara günlük görevlerini tamamladıklarında ek gelir kaynakları sağlıyor. İster müzik dinleyin ister kripto alım satımı yapın - $EARNM telefonunuzu kullanırken kazanmayı kolaylaştırır.

Kripto AdıEARNM

SıralamaNo.2115

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,00

Dolaşımdaki Arz3.252.978.336

Maksimum Arz5.000.000.000

Toplam Arz5.000.000.000

Dolaşım Oranı0.6505%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.024703984176886202,2024-12-28

En Düşük Fiyat0.000210594115538742,2025-11-08

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

Sektör

Sosyal Medya

