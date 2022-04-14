ECHO

Echo, çeşitli biçimlerdeki (örneğin, yerel BTC, BTC LST'ler ve sarılmış BTC) BTC likiditesinin parçalanmasını ele almak için tasarlanmış bir Bitcoin likidite toplama ve getiri altyapı katmanıdır. Yenilikçi getiri çözümleri aracılığıyla getiriyi en üst düzeye çıkarırken, BTC'nin DeFi'ye entegrasyonunu basitleştirir.

Kripto AdıECHO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriAPTOS

HakkındaEcho, çeşitli biçimlerdeki (örneğin, yerel BTC, BTC LST'ler ve sarılmış BTC) BTC likiditesinin parçalanmasını ele almak için tasarlanmış bir Bitcoin likidite toplama ve getiri altyapı katmanıdır. Yenilikçi getiri çözümleri aracılığıyla getiriyi en üst düzeye çıkarırken, BTC'nin DeFi'ye entegrasyonunu basitleştirir.

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