EFC

Fan Tokenleri, asla süresi dolmayan tahsil edilebilir dijital geçiş kartlarıdır. $EFC Fan Tokeni sonsuza kadar elinizde tutmanın yanı sıra Everton'a gelişmiş erişim sağlar. Bu tokenleri, anketlerde oy kullanmanıza, VIP deneyimlerine erişmenize veya birçok uygulama içi aktiviteye, yarışmaya, sınava ve oyuna katılmanıza olanak tanıyan bir dijital hatıra parçası olarak düşünebilirsiniz.

Kripto AdıEFC

SıralamaNo.2370

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.20%

Dolaşımdaki Arz6,249,132

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı0.6249%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.9767507538883224,2021-12-29

En Düşük Fiyat0,2021-11-29

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

HakkındaFan Tokenleri, asla süresi dolmayan tahsil edilebilir dijital geçiş kartlarıdır. $EFC Fan Tokeni sonsuza kadar elinizde tutmanın yanı sıra Everton'a gelişmiş erişim sağlar. Bu tokenleri, anketlerde oy kullanmanıza, VIP deneyimlerine erişmenize veya birçok uygulama içi aktiviteye, yarışmaya, sınava ve oyuna katılmanıza olanak tanıyan bir dijital hatıra parçası olarak düşünebilirsiniz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.