ELK

Elk Finance, blok zinciri birlikte çalışabilirliği ve soyutlamasının ön saflarında yer alarak Web3'ü erişilebilir ve yarının internetine sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlıyor. 2021 yılında kurulan Elk Finance, 30'dan fazla blok zincirinde geliştiricileri ve kullanıcıları güçlendirmektedir. Ekosistemimiz, alım satım, madencilik, köprüler ve çok zincirli dApp'ler oluşturmak için güvenli ve güçlü bir altyapı sağlayan $ELK fayda tokeni tarafından desteklenmektedir. Çok zincirli geleceğe olan yolculuğumuzda bize katılın!

Kripto AdıELK

SıralamaNo.5112

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz42,424,242

Toplam Arz42,424,242

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.614785990043493,2022-01-20

En Düşük Fiyat0,2021-10-26

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

