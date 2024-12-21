ELON4AFD

Elon4AfD neşeli ve esprili bir meme coin projesi olarak başladı ancak kısa sürede güçlü ve büyüyen bir harekete dönüştü. İfade özgürlüğü, inovasyon ve egemenliğin sembolü olarak anlamlı bir değişim yaratmaya kararlı tutkulu bir topluluğu bir araya getiriyor.

Kripto AdıELON4AFD

SıralamaNo.5998

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,971,569

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2476248248952964,2025-02-04

En Düşük Fiyat0.00005718457428434,2024-12-21

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

