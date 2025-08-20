EPIC

Epic, tüketim mallarından sermaye piyasalarına kadar uzanan tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları (RWA) için ölçeklenebilir bir altyapı yığını inşa ediyor. Çift ağ yapısına sahip EPIC token, XRP Ledger EVM yan zinciri ile entegre olarak staking, alım-satım ve RWA harcamaları için uyumlu bir ekosistem sunuyor.

Kripto AdıEPIC

SıralamaNo.754

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)20.65%

Dolaşımdaki Arz33,600,000

Maksimum Arz33,600,000

Toplam Arz33,600,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.196458791991857,2025-08-20

En Düşük Fiyat0.4584262173987203,2025-12-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

