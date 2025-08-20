EPIC

Epic Chain, Web3’te en hızlı büyüyen RWA ekosistemlerinden biri haline gelmek için hızla genişliyor ve 150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Odak noktası, dünyadaki ilk RWA süper yapısını inşa ederek, bireyleri ve kurumları tüketim mallarından sermaye piyasalarına kadar tüm ana varlık sınıflarında bir araya getirmektir.

Kripto AdıEPIC

SıralamaNo.792

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)47.04%

Dolaşımdaki Arz30,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz30,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.196458791991857,2025-08-20

En Düşük Fiyat0.5195726742638613,2025-11-19

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEpic Chain, Web3’te en hızlı büyüyen RWA ekosistemlerinden biri haline gelmek için hızla genişliyor ve 150’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Odak noktası, dünyadaki ilk RWA süper yapısını inşa ederek, bireyleri ve kurumları tüketim mallarından sermaye piyasalarına kadar tüm ana varlık sınıflarında bir araya getirmektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.