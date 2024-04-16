EPIK

Memecoin, Mando (@rektmando) tarafından bir canlı yayında pump.fun kullanılarak bir şaka olarak yaratıldı ve popülaritesi arttı. Meme, 15 yıl önce oyun çevrelerinde popüler olan bir ördekle ilgilidir.

Kripto AdıEPIK

SıralamaNo.4263

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz846,671,686.83

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05957419152210185,2024-04-16

En Düşük Fiyat0.001254185296328304,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaMemecoin, Mando (@rektmando) tarafından bir canlı yayında pump.fun kullanılarak bir şaka olarak yaratıldı ve popülaritesi arttı. Meme, 15 yıl önce oyun çevrelerinde popüler olan bir ördekle ilgilidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.