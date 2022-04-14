ERA

Caldera, kriptoyu daha önce hiç olmadığı kadar hızlı, ucuz ve birbirine bağlı hale getiren bir protokol olan Rollup'ların İnternetidir. Caldera ile projeler, varlıkları taşıyabileceğiniz, alım satım yapabileceğiniz ve sürtünme olmadan zincirler arasında uygulamalarla etkileşime girebileceğiniz, sorunsuz bir şekilde birbirine bağlı özel blok zincirleri başlatır.

Kripto AdıERA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz148,500,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1485%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaCaldera, kriptoyu daha önce hiç olmadığı kadar hızlı, ucuz ve birbirine bağlı hale getiren bir protokol olan Rollup'ların İnternetidir. Caldera ile projeler, varlıkları taşıyabileceğiniz, alım satım yapabileceğiniz ve sürtünme olmadan zincirler arasında uygulamalarla etkileşime girebileceğiniz, sorunsuz bir şekilde birbirine bağlı özel blok zincirleri başlatır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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