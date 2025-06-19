ESX

EstateX, 300 trilyon dolarlık küresel emlak piyasasının demokratikleşmesine öncülük ediyor, kritik sorunlu noktaları ele alıyor ve mülk sahipliğini erişilebilir, uygun fiyatlı ve esnek hale getiriyor. Blok zinciri teknolojisinden yararlanan EstateX, herkesin 100$ gibi düşük bir miktarla çeşitlendirilmiş bir gayrimenkul portföyü oluşturmaya başlamasını sağlayarak geleneksel engelleri yıkıyor ve küresel olarak servet yaratma fırsatlarının kilidini açıyor.

Kripto AdıESX

SıralamaNo.1386

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.46%

Dolaşımdaki Arz948,881,136.7569478

Maksimum Arz7,000,000,000

Toplam Arz7,000,000,000

Dolaşım Oranı0.1355%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04621212716961263,2025-06-19

En Düşük Fiyat0.003522514295144701,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ESX/USDT
EstateX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ESX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
