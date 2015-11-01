ETC

Ethereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.

Kripto AdıETC

SıralamaNo.41

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0006%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)35.02%

Dolaşımdaki Arz155,101,142.54833186

Maksimum Arz210,700,000

Toplam Arz210,700,000

Dolaşım Oranı0.7361%

Arz Tarihi2015-11-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.7523 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği176.15769168,2021-05-06

En Düşük Fiyat0.45244601368904114,2016-07-25

Herkese Açık Blok ZinciriETC

HakkındaEthereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ETC/USDC
Ethereum Classic
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ETC)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ETC/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ETC)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...