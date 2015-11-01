ETC

Ethereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.

Kripto AdıETC

SıralamaNo.41

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0007%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)59.78%

Dolaşımdaki Arz154,484,803.6075373

Maksimum Arz210,700,000

Toplam Arz210,700,000

Dolaşım Oranı0.7331%

Arz Tarihi2015-11-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.7523 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği176.15769168,2021-05-06

En Düşük Fiyat0.45244601368904114,2016-07-25

Herkese Açık Blok ZinciriETC

