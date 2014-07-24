ETH

Ethereum, akıllı sözleşmeler yürüten merkeziyetsiz bir platformdur: Kesinti, sansür, dolandırıcılık veya üçüncü taraf müdahalesi olasılığının olmadığı, tam olarak programlandığı gibi çalışan uygulamalardır.

Kripto AdıETH

SıralamaNo.2

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0988%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)29,236.52%

Dolaşımdaki Arz120,715,723.33410017

Maksimum Arz∞

Toplam Arz120,715,723.33410017

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2014-07-24 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.35 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği4891.704697551414,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.4208970069885254,2015-10-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEthereum, akıllı sözleşmeler yürüten merkeziyetsiz bir platformdur: Kesinti, sansür, dolandırıcılık veya üçüncü taraf müdahalesi olasılığının olmadığı, tam olarak programlandığı gibi çalışan uygulamalardır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.