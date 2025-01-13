EURR

StablR Euro (EURR), Euro destekli bir stabil coindir. Euro değerine sabitlenmiştir ve 1:1 oranında geri alınabilir. Bu stabil coin, itibari para birimleri ve kısa vadeli devlet tahvilleri ile teminatlandırılmıştır. StablR Euro (EURR)'nin temel amacı, geleneksel para birimlerine dijital, daha verimli, güvenli ve erişilebilir bir alternatif sunmaktır. StablR Euro (EURR), bir değişim aracı, bir değer saklama aracı ve bir hesap birimi olarak kullanılabilir. StablR Euro (EURR) için başlıca kullanım alanları şunlardır: daha hızlı ve daha düşük maliyetli ödemeleri mümkün kılmak, uluslararası alım satımı ve yatırımları kolaylaştırarak daha esnek ve dayanıklı finansal sistemler oluşturmak.

Kripto AdıEURR

SıralamaNo.1030

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)54.53%

Dolaşımdaki Arz10,853,368.63

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,853,368.63

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.4634306829935808,2025-02-16

En Düşük Fiyat1.0191650915551662,2025-01-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaStablR Euro (EURR), Euro destekli bir stabil coindir. Euro değerine sabitlenmiştir ve 1:1 oranında geri alınabilir. Bu stabil coin, itibari para birimleri ve kısa vadeli devlet tahvilleri ile teminatlandırılmıştır. StablR Euro (EURR)'nin temel amacı, geleneksel para birimlerine dijital, daha verimli, güvenli ve erişilebilir bir alternatif sunmaktır. StablR Euro (EURR), bir değişim aracı, bir değer saklama aracı ve bir hesap birimi olarak kullanılabilir. StablR Euro (EURR) için başlıca kullanım alanları şunlardır: daha hızlı ve daha düşük maliyetli ödemeleri mümkün kılmak, uluslararası alım satımı ve yatırımları kolaylaştırarak daha esnek ve dayanıklı finansal sistemler oluşturmak.

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