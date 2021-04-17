EWT

Energy Web Ecosystem, enerji dönüşümünü hızlandırmaya odaklanarak dünyanın en büyük işletmeleriyle işbirliği yapıyor. Kurumsal düzeyde çözümlerimiz, karmaşık enerji piyasalarında koordinasyonu geliştirerek işletmeler, şebeke operatörleri ve müşteriler için temiz, entegre enerji kaynaklarının tam potansiyelini açığa çıkarıyor.

Kripto AdıEWT

SıralamaNo.726

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.16%

Dolaşımdaki Arz30,062,138

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz83,261,277.81536144

Dolaşım Oranı0.3006%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği22.22484866,2021-04-17

En Düşük Fiyat0.500832477028,2020-04-01

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaEnergy Web Ecosystem, enerji dönüşümünü hızlandırmaya odaklanarak dünyanın en büyük işletmeleriyle işbirliği yapıyor. Kurumsal düzeyde çözümlerimiz, karmaşık enerji piyasalarında koordinasyonu geliştirerek işletmeler, şebeke operatörleri ve müşteriler için temiz, entegre enerji kaynaklarının tam potansiyelini açığa çıkarıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
EWT/USDT
Energy Web
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EWT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
EWT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EWT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...