Factor, anlamlı matematiksel problemleri çözerek işlem gücünü gerçek dünya değerine dönüştüren merkeziyetsiz bir kriptografik hesaplama ağıdır. Useful Proof-of-Work prensibine dayanan Factor, büyük tam sayıların çarpanlara ayrılmasını — modern şifreleme ve dijital güvenliğin temel sürecini — zincir üzerinde dağıtılmış, doğrulanabilir ve şeffaf bir şekilde ödüllendirilebilir hale getirir. Araştırmacılar, madenciler, geliştiriciler ve kurumlar için tasarlanan Factor, “Factoring-as-a-Service (FaaS)” için tamamen açık bir platform sunar. Herkes faktorizasyon görevleri (ödül avları) yayınlayabilir, çözümüne katılabilir ve ağ üzerinden doğrulanmış, denetlenebilir etkinlik kayıtlarına erişebilir. İlk geliştirme Coinbase tarafından finanse edilmiştir.

Kripto AdıFACT

SıralamaNo.1714

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.89%

Dolaşımdaki Arz1,118,161.2624733

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,118,161.2624733

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği110.14399679956479,2024-03-01

En Düşük Fiyat1.1412111278010937,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriFACT

Sektör

Sosyal Medya

