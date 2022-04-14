FACY

$FACY, AI Seer'ın doğruluk kontrol platformu Facticity'nin tokeni olup, topluluk ödülleri için kullanılır. Platformun, araştırma ve devlet kurumları dâhil olmak üzere haftalık yaklaşık 3.000 aktif kullanıcısı bulunmaktadır. @ArAIstotle adlı botu, Web3 alanında doğruluk kontrolüne odaklanmaktadır. 9 Eylül'den itibaren, tokenlerin %16,7'si kilidi açılacak ve $FACY'yi elinde bulundurarak, botla etkileşime girerek veya doğru bilgiler sağlayarak kazanılabilen puanlara göre dağıtılacaktır.

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
