FHE

Mind Network, kuantuma dayanıklı Tam Homomorfik Şifreleme (FHE) altyapısına öncülük ederek güvenli veri ve yapay zekâ hesaplaması yoluyla tamamen şifrelenmiş bir interneti güçlendiriyor. Mind Network, sektör liderleriyle işbirliği içinde, Web3 ve YZ ekosistemlerinde güvenilir YZ ve şifrelenmiş zincir içi veri işleme için yeni standartlar belirlemek üzere bir Sıfır Güven İnternet Protokolü olan HTTPZ'yi kuruyor.

Kripto AdıFHE

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz249.000.000

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı0.249%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaMind Network, kuantuma dayanıklı Tam Homomorfik Şifreleme (FHE) altyapısına öncülük ederek güvenli veri ve yapay zekâ hesaplaması yoluyla tamamen şifrelenmiş bir interneti güçlendiriyor. Mind Network, sektör liderleriyle işbirliği içinde, Web3 ve YZ ekosistemlerinde güvenilir YZ ve şifrelenmiş zincir içi veri işleme için yeni standartlar belirlemek üzere bir Sıfır Güven İnternet Protokolü olan HTTPZ'yi kuruyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.