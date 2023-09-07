FINE

"This Is Fine" iki nedenden ötürü bir meme olarak benzersizdir. Birincisi, bazen değiştirilse de en yaygın olarak değiştirilmemiş haliyle kullanılır. İkincisi, neredeyse dokuz yaşında olmasına rağmen hala popüler ve kullanımdadır.

Kripto AdıFINE

SıralamaNo.7255

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz420,690,000,000,000

Toplam Arz420,690,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000075504156263,2023-09-15

En Düşük Fiyat0.000000000018310705,2023-09-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ELIZAOS Etkinliği2000g
FINE/USDT
FINE
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FINE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
FINE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FINE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
