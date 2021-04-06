FIO

FIO Protokolü (FIO), coin ve token göndermenin/almanın daha iyi bir yolunu sunmayı amaçlayan blok zinciri protokolüdür. FIO tokeni, projenin blok zinciri altyapısı olan FIO Zincirinin yerel hizmet tokenidir, işlem gaz ücretlerinde ve zincir içi yönetişim işlevinde kullanılır.

Kripto AdıFIO

SıralamaNo.1111

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.62%

Dolaşımdaki Arz828,165,885.8158094

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz839,242,769.7719939

Dolaşım Oranı0.8281%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.56914028,2021-04-06

En Düşük Fiyat0.007041209493572396,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriFIONEW

Sektör

Sosyal Medya

