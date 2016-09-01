FIRO

2016 yılında Zcoin olarak piyasaya sürülen Firo, gizliliğe odaklanan ve özel dijital nakit olmayı hedefleyen önde gelen bir kripto para birimidir. Sıfır bilgi ispatlarını kripto para dünyasına kazandıran öncülerden biri olarak tanınan Firo, Zerocoin, Sigma, Lelantus ve son yeniliği Lelantus Spark dahil birçok çığır açan gizlilik protokolü geliştirmiştir. Lelantus Spark, yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının doruk noktasıdır. Tamamen Firo tarafından sıfırdan oluşturulan Spark, göndericiyi, alıcıyı, işlem miktarını gizler ve hatta varlık türlerini gizleyecek şekilde uyarlanabilir. Basit, modüler mimarisi güvenlik denetimlerini ve gelecekteki yükseltmeleri kolaylaştırır. Firo ayrıca Spark Assets ile kullanıcıların kendi gizlilik odaklı tokenlarını oluşturmasına olanak tanıyarak kullanım alanını genişletmektedir. Açık kaynaklı ve topluluk odaklı bir proje olarak Firo, kullanıcı gizliliğini ve özerkliğini korurken ölçeklenebilir, güvene dayanmayan gizlilik protokollerinde yenilik yapmaya devam ediyor.

Kripto AdıFIRO

SıralamaNo.450

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%5,13

Dolaşımdaki Arz17.973.194,54439815

Maksimum Arz21.400.000

Toplam Arz17.973.194,54439815

Dolaşım Oranı0.8398%

Arz Tarihi2016-09-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği169.99099731445312,2017-12-26

En Düşük Fiyat0.2751010060310364,2016-12-02

Herkese Açık Blok ZinciriXZC

Hakkında2016 yılında Zcoin olarak piyasaya sürülen Firo, gizliliğe odaklanan ve özel dijital nakit olmayı hedefleyen önde gelen bir kripto para birimidir. Sıfır bilgi ispatlarını kripto para dünyasına kazandıran öncülerden biri olarak tanınan Firo, Zerocoin, Sigma, Lelantus ve son yeniliği Lelantus Spark dahil birçok çığır açan gizlilik protokolü geliştirmiştir. Lelantus Spark, yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının doruk noktasıdır. Tamamen Firo tarafından sıfırdan oluşturulan Spark, göndericiyi, alıcıyı, işlem miktarını gizler ve hatta varlık türlerini gizleyecek şekilde uyarlanabilir. Basit, modüler mimarisi güvenlik denetimlerini ve gelecekteki yükseltmeleri kolaylaştırır. Firo ayrıca Spark Assets ile kullanıcıların kendi gizlilik odaklı tokenlarını oluşturmasına olanak tanıyarak kullanım alanını genişletmektedir. Açık kaynaklı ve topluluk odaklı bir proje olarak Firo, kullanıcı gizliliğini ve özerkliğini korurken ölçeklenebilir, güvene dayanmayan gizlilik protokollerinde yenilik yapmaya devam ediyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.