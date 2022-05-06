FITFI

Step App, çekirdek ekibinin geliştirdiği fitness ekonomisi için oyunlaştırılmış bir metaverse oluşturan Step Protokolü'ndeki ilk uygulamadır. Kullanıcıların platformda sosyalleşerek ve hareket ederek kazanmaları için temelde yürümelerine, jogging yapmalarına ve koşmalarına olanak sağlar. Ekosistemlerinin tescilli teknolojisiyle, Step App, aranan kullanıcılar ve fitness elçilerinden oluşan devasa bir topluluk üzerine kurulmuştur. $FITFI, Step Protokolünün yönetişim ve gaz tokenidir ve ayrıca temel FitFi deneyiminin hizmet tokenidir.

Kripto AdıFITFI

SıralamaNo.1674

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz4,337,500,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz4,600,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7346252898164236,2022-05-06

En Düşük Fiyat0.000517801903794937,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

