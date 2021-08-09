FLOKI

NFT oyun metaverse, NFT ve ürün pazarı, kripto eğitim platformu aracılığıyla kullanılan bir meme coini. Proje, Elon Musk'ın köpeğinin adı Floki'den esinlendi ve kardeşi Kimbal Musk ile ortaklık kurdu. FLOKI en iyi 10 kripto projesinden biri ve NFT oyun sektöründe fiili lider olmayı hedeflemektedir.

Kripto AdıFLOKI

SıralamaNo.100

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz9,539,395,394,057.363

Maksimum Arz0

Toplam Arz9,655,155,114,173.305

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000346228649140735,2024-06-05

En Düşük Fiyat0.00000002,2021-08-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

