Flare, State Connector ve Flare Time Series Oracle (FTSO) olmak üzere 2 temel protokole sahip bir katman 1 EVM blok zinciridir. Bu protokoller, geliştiricilerin sağlam ve merkeziyetsiz birlikte çalışabilirlik uygulamalarından oluşan bir ekosistem oluşturmasına olanak tanır.

Kripto AdıFLR

SıralamaNo.61

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0003%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,02%

Dolaşımdaki Arz78 498 761 320,55147

Maksimum Arz0

Toplam Arz104 424 874 298,7104

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0797,2023-01-10

En Düşük Fiyat0.008263272727488067,2023-10-19

Herkese Açık Blok ZinciriFLARE

HakkındaFlare, State Connector ve Flare Time Series Oracle (FTSO) olmak üzere 2 temel protokole sahip bir katman 1 EVM blok zinciridir. Bu protokoller, geliştiricilerin sağlam ve merkeziyetsiz birlikte çalışabilirlik uygulamalarından oluşan bir ekosistem oluşturmasına olanak tanır.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
FLR/USDT
Flare
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FLR)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
