FORTH

Forth, protokolün kontrolünü topluluğun eline vererek Ample ekosistemini tamamlayan yeni bir yönetişim tokenidir. Forth token tutan yatırımcılar, Forth tokeni kullanarak protokolde yapılacak değişiklikler için oy kullanabilecektir. Birlikte, $AMPL + $FORTH, protokolün tamamen merkeziyetsiz hale gelme yolculuğunda önemli bir kilometre taşını işaret etmektedir.

Kripto AdıFORTH

SıralamaNo.675

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)22.97%

Dolaşımdaki Arz14,343,554.15380151

Maksimum Arz0

Toplam Arz15,297,897.14455933

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-04-22 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği71.37012372,2021-04-22

En Düşük Fiyat0.8392299062582462,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.


