FOX

Finansın geleceğini şekillendirmeye yardımcı olun. FOX Tokenlari size organizasyonu şekillendirmeye yardımcı olmak için eşsiz bir fırsat sunar ve teklifler sunmanıza ve oylamanıza olanak tanır.

Kripto AdıFOX

SıralamaNo.1015

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz772,286,516

Maksimum Arz0

Toplam Arz999,089,275

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-07-16 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.134914976417942,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.011976800735941918,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaFinansın geleceğini şekillendirmeye yardımcı olun. FOX Tokenlari size organizasyonu şekillendirmeye yardımcı olmak için eşsiz bir fırsat sunar ve teklifler sunmanıza ve oylamanıza olanak tanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
