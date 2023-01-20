FTN

FTN, Fastex ekosisteminin resmi kripto para birimi ve önde gelen teknoloji devi SoftConstruct tarafından geliştirilen ve küratörlüğü yapılan Fastex Zincirinin yerel tokenidir. SoftConstruct'ın geniş ağı, 1 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve dünyanın her yerindeki 700 ortağıyla FTN, ilk günden itibaren yüksek organik büyümeye işaret eden çok sayıda gerçek dünya kullanım durumlarına sahip olacak.

Kripto AdıFTN

SıralamaNo.205

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4,95%

Dolaşımdaki Arz436.261.513

Maksimum Arz1.000.000.000

Toplam Arz880.000.000

Dolaşım Oranı0.4362%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.609787964258712,2025-07-27

En Düşük Fiyat0.3849164880140255,2023-01-20

Herkese Açık Blok ZinciriFTN

Sektör

Sosyal Medya

