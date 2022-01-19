FUSE

Fuse ağı, günlük ödemelerin kolay entegrasyonu için tasarlanmış izne gerek duymayan ve sınırsız halka açık kayıt defteridir. Herhangi bir tokenin Ethereum ve Fuse zinciri arasında serbestçe hareket etmesini sağlayan bir köprü kullanılarak Ethereum'a bağlanmıştır. Token Ethereum'da oluşturulur ve daha sonra Fuse zincirine taşınır, burada tokenin hayata geçmesine izin veren çok çeşitli özelliklere ve iş eklentilerine erişir.

Kripto AdıFUSE

SıralamaNo.1790

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.14%

Dolaşımdaki Arz219,882,167.4558336

Maksimum Arz0

Toplam Arz388,272,239.48103

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.137374549302839,2022-01-19

En Düşük Fiyat0.006030981089882826,2025-11-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

